Двісті кіло кокаїну в Одесі: у СБУ розповіли про дві спецоперації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Правоохоронці України та Ізраїлю провели дві спецоперації, в результаті яких вдалось ліквідувати канал постачання наркотичних речовин на території Європи та Ізраїлю. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина, передає кореспондент УНН.
“Останнім часом цей вид незаконного бізнесу дуже сильно розвинувся... Сьогодні мав бути брифінг по Одесі щодо 200 кг кокаїну, ліквідовано канал постачання. Проведено дві прекрасні спецоперації спільно зі спецслужбою і поліцією Ізраїлю. Затримано частину групи, яка займалась розповсюдженням, так само, наркотику кокаїну на території Європи та Ізраїлю, затримані учасники групи в Україні”, — сказав він.
За словами Демчини, в подальшому спільними зусиллями було також проведено заходи в Ізраїлі.
“Близько 10 осіб затримано в Ізраїлі і так само справа вже передана до суду там. Крім того, один з ватажків ізраїльського угрупування по збуту наркотиків був затриманий буквально два тижні тому і переданий ізраїльським правоохоронним органам”, — зазначив він.
Нагадаємо, 20 березня контейнер з наркотиками з Латинської Америки був вилучений у торговельному порту “Південний” під час спільної спецоперації Департаменту протидії наркозлочинності (інформацію від 20.03.19 було виправлено відповідно до офіційних даних від НПУ) Нацполіції, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби.