Двісті кіло кокаїну в Одесі: у СБУ розповіли про дві спецоперації

КИЇВ. 21 березня. УНН. Правоохоронці України та Ізраїлю провели дві спецоперації, в результаті яких вдалось ліквідувати канал постачання наркотичних речовин на території Європи та Ізраїлю. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина, передає кореспондент УНН.