Две украинские теннисистки победили на старте соревнований в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В польском городе Торунь состоялись стартовые поединки первого круга турнира по теннису категории ITF, передает УНН.
Украинка Марта Костюк обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас - 6:2, 6:0, которая занимает 253 строчку в мировой таблице по рангу.
Во втором круге она сыграет с Паулой Ормаечеа из Аргентины, которая победила Робин Андерсон (5, США).
Также победу одержала и наша Ангелина Калинина посеянная под 3-м номером. Украинка разгромила Анну Эртель из Польши, которая была обладательницей "вайлд кард" - 6:1, 6:2.
Отметим, что соперница Калининой определится позже.
Как сообщал УНН, три теннисистки представят Украину в квалификации "Уимблдона".