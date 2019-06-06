Дві українські тенісистки перемогли на старті змагань в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У польському місті Торунь відбулись стартові поєдинки першого кола турніру з тенісу категорії ITF, передає УНН.
Українка Марта Костюк обіграла іспанку Нурію Паррісас-Діас - 6:2, 6:0, яка займає 253 рядок у світовому табелі за рангом.
У другому колі вона зіграє з Паулою Ормаечеа з Аргентини, яка перемогла Робін Андерсон (5, США).
Також перемогу здобула і наша Ангеліна Калініна посіяна під 3-м номером. Українка розгромила Анну Ертель з Польщі, яка була володаркою "вайлд кард" – 6:1, 6:2.
Відзначимо, що суперниця Калініної визначиться пізніше.
Як повідомляв УНН, три тенісистки представлять Україну в кваліфікації "Вімблдону".