Две резни произошло за минувшие сутки в Запорожье из-за употребления алкоголя

Так, в ночь на 31 декабря до Днепровского отдела полиции поступило сообщение через «102» о том, что по месту жительства 42-летнего мужчины после общего употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры 39-летний товарищ нанес ножевое ранение хозяину дома. В результате последнего с телесными повреждениями доставлено в 5-ю городскую больницу. Подозреваемый опрошенный на месте. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Проводится проверка.

Также 30 декабря в 17:30 в Шевченковское отделение полиции через «102» поступило сообщение о том, что около 17:00 по месту жительства 41-летний мужчина во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры ударил кухонным ножом своего родственника 1956 г .р. Последний с телесными повреждениями доставлен в 5-ю городскую больницу. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. По данному факту проводится проверка.