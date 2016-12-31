Дві різанини сталось за минулу добу у Запоріжжі через вживання алкоголю

Так, в ніч проти 31 грудня до Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення через “102” про те, що за місцем мешкання 42-річного чоловіка після спільного вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки 39-річний товариш спричинив ножове поранення господарю будинку. Внаслідок цього останнього з тілесними ушкодженнями доставлено до 5-ї міської лікарні. Підозрюваний опитаний на місці. Відомості про подію внесені до журналу Єдиного обліку. Триває перевірка.

Також 30 грудня о 17:30 до Шевченківського відділення поліції через “102” надійшло повідомлення про те, що близько 17:00 за місцем мешкання 41-річний чоловік під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки вдарив кухонним ножем свого родича 1956 р. н.. Останнього з тілесними ушкодженнями доставлено до 5-ї міської лікарні. Відомості про подію внесені до журналу Єдиного обліку. За цим фактом триває перевірка.