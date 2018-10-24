Два малолетних ребенка погибли на пожаре в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Три человека, из них двое детей - 2014-го и 2016 года рождения - погибли в результате пожара в доме в селе Сотниковка в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Пожар произошел в частном жилом доме в Сотниковке Яготинского района 23 октября в 20:53.
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"В результате пожара погибли 3 человека (из них 2 ребенка 2014 и 2016 г.р.)", - сообщили в ведомстве.
В 22:05 пожар был ликвидирован на площади 35 кв. м. Его тушили 10 спасателей с 2 единицами техники.
Напомним, на пожаре в Днепре было спасено два ребенка и эвакуированы 33 человека.