Дві малолітні дитини загинули на пожежі на Київщині

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Три людини, з них дві дитини - 2014-го та 2016 року народження - загинули внаслідок пожежі у будинку в селі Сотниківка в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.