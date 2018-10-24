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Дві малолітні дитини загинули на пожежі на Київщині

Дві малолітні дитини загинули на пожежі на Київщині

Київ • УНН

 • 15570 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Три людини, з них дві дитини - 2014-го та 2016 року народження - загинули внаслідок пожежі у будинку в селі Сотниківка в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Пожежа сталася у приватному житловому будинку в Сотниківці Яготинського району 23 жовтня о 20:53.

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"Внаслідок пожежі загинуло 3 особи (з них 2 дитини 2014 та 2016 р.н.)", - повідомили у відомстві.

О 22:05 пожежу ліквідовано на площі 35 кв. м. Її гасили 10 рятувальників з 2 одиницями техніки.

Нагадаємо, на пожежі у Дніпрі було врятовано дві дитини та евакуйовано 33 особи.

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