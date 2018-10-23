ДСНС: на пожежі у Дніпрі врятовано 2 дитини та евакуйовано 33 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В результаті пожежі у м. Дніпрі врятовано 2 дитини та виведено на свіже повітря 33 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
23-го жовтня о 20:15 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Дніпро, Соборний район, вулиця Володимира Вернадського.
“За вказаною адресою направлено чергові відділення 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла у підвальному приміщенні 5-ти поверхового житлового будинку”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 20 м. кв. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 2 дітей (винесли на руках) та вивели до безпечної зони 33 особи.
Пожежу локалізовано о 20:59, ліквідовано о 21:15.
“До гасіння пожежі залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами”, — додали у прес-службі.