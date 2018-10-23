ГСЧС: на пожаре в Днепре спасены 2 ребенка и эвакуированы 33 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В результате пожара в г. Днепре спасены 2 ребенка и выведены на свежий воздух 33 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.
23 октября в 20:15 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Днепр, Соборный район, улица Владимира Вернадского.
“По указанному адресу направлено дежурные отделения первого и второго государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении 5-этажного жилого дома”, — указано в сообщении спасателей.
Огнем повреждены домашние вещи на площади 20 м. кв. Во время ликвидации пожара пожарные спасли 2 детей (вынесли на руках) и вывели в безопасную зону 33 человека.
Пожар локализован в 20:59, ликвидирован в 21:15.
“К тушению пожара привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами”, — добавили в пресс-службе.