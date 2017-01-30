Два человека умерли от гриппа в Кировоградской области

Однако, согласно информации, в регионе продолжается закономерная тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего за прошедшую неделю заболели 3987 человек, из них 63% детей.

Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превысил значение эпидпорога и находится на уровне: минус 49,4% до эпидпорога (инт.пок. 412,42, эпидпорог 814,85).

В городах Александрия, Кропивницкий, Светловодск, Знаменка и на других территориях эпидпорог не превышен, его уровень составляет от минус 11,6% в г. Светловодск до минус 70,6% в Онуфриевском районе. Вместе с тем на семи админтерритория уровень заболеваемости продолжает превышать значения эпидпорога соответствующих территорий.