Два человека умерли от гриппа в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 января. УНН. На четвертой неделе в Кировоградской области зарегистрировано два летальных случая у лиц с тяжелыми острыми респираторными инфекциями с лабораторным подтверждением вируса гриппа А. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, сообщает УНН.
Однако, согласно информации, в регионе продолжается закономерная тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего за прошедшую неделю заболели 3987 человек, из них 63% детей.
Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превысил значение эпидпорога и находится на уровне: минус 49,4% до эпидпорога (инт.пок. 412,42, эпидпорог 814,85).
В городах Александрия, Кропивницкий, Светловодск, Знаменка и на других территориях эпидпорог не превышен, его уровень составляет от минус 11,6% в г. Светловодск до минус 70,6% в Онуфриевском районе. Вместе с тем на семи админтерритория уровень заболеваемости продолжает превышать значения эпидпорога соответствующих территорий.