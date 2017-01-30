Дві людини померли від грипу на Кіровоградщині

ukru
Ексклюзив
12:49 • 58043 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 106164 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 110312 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 122403 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 235390 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 275420 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 201013 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 204912 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 180066 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 287197 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.7 м/с
45 %
752 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години без опадів
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 159854 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 158672 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 151832 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 141332 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 104796 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 235477 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 275488 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 212895 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 287236 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 266468 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 44963 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 54777 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 119393 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 143824 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 168336 перегляди
Актуальне
Дві людини померли від грипу на Кіровоградщині

Дві людини померли від грипу на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 11479 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. На четвертому тижні у Кіровоградській області зареєстровано два летальних випадки у осіб з тяжкими гострими респіраторними інфекціями з лабораторно підтвердженням вірусу грипу А. Про це поінформували в обласному лабораторному центрі, повідомляє УНН.

Однак, згідно з інформацією, в регіоні продовжується закономірна тенденція до зниження захворюваності на ГРІ та грип. Всього за минулий тиждень захворіло 3987 осіб, з них 63 % дітей.

Епідемічна ситуація з грипу та ГРІ в області відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищив значення епідпорогу та знаходиться на рівні: мінус 49,4 % до епідпорогу (інт.пок. 412,42, епідпоріг 814,85).

В містах Олександрії, Кропивницькому, Світловодську, Знам’янці та на інших територіях епідпоріг не перевищений, його рівень становить від мінус 11,6 % в м. Світловодську до мінус 70,6% у Онуфрієвському районі. Разом з тим на семи адмінтериторіях рівень захворюваності продовжує перевищувати значення епідпорогів відповідних територій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яКримінал та НППодії
Tesla
$271.82
Brent
$73.01
Bitcoin
$84,981.30
S&P 500
$5,660.87
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.34
Ethereum
$1,885.30