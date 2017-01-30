Дві людини померли від грипу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. На четвертому тижні у Кіровоградській області зареєстровано два летальних випадки у осіб з тяжкими гострими респіраторними інфекціями з лабораторно підтвердженням вірусу грипу А. Про це поінформували в обласному лабораторному центрі, повідомляє УНН.
Однак, згідно з інформацією, в регіоні продовжується закономірна тенденція до зниження захворюваності на ГРІ та грип. Всього за минулий тиждень захворіло 3987 осіб, з них 63 % дітей.
Епідемічна ситуація з грипу та ГРІ в області відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищив значення епідпорогу та знаходиться на рівні: мінус 49,4 % до епідпорогу (інт.пок. 412,42, епідпоріг 814,85).
В містах Олександрії, Кропивницькому, Світловодську, Знам’янці та на інших територіях епідпоріг не перевищений, його рівень становить від мінус 11,6 % в м. Світловодську до мінус 70,6% у Онуфрієвському районі. Разом з тим на семи адмінтериторіях рівень захворюваності продовжує перевищувати значення епідпорогів відповідних територій.