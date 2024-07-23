В результате атаки на Садовое на Херсонщине пострадали две гражданские женщины 1945 и 1955 годов рождения. Обе получили взрывные травмы и осколочные ранения, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
На Херсонщине враг снова атаковал Садовое, в результате чего пострадали две женщины 1945 и 1955 годов рождения. У обеих, в частности, взрывная травма и осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
На момент удара оккупантов пострадавшие находились в доме.
На Херсонщині від атак окупантів загинула жінка та троє осіб отримали поранення22 июля 2024, 19:18 • 22846 просмотров