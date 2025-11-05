Две нефтеперерабатывающие станции в ярославской области повреждены после атаки беспилотников
Киев • УНН
В ярославской области россии две нефтеперерабатывающие станции получили повреждения после атаки беспилотников, в чем местные власти обвинили Украину. Губернатор сообщил о "незначительных" повреждениях и отсутствии пострадавших, а также о временных ограничениях в аэропорту ярославля.
В ярославской области россии были повреждены две нефтеперегонные станции - местные власти обвинили Украину в атаке беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Губернатор ярославской области михаил евраев заявил, что украинские беспилотники атаковали нефтеперегонные станции в двух округах региона. Станции, по его словам, получили "незначительные" повреждения, пострадавших нет.
Кроме того, рано утром 5 ноября в аэропорту ярославля вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что после атаки украинских БПЛА 2 ноября приостановил работу нефтеперерабатывающий завод в туапсе в краснодарском крае россии. Также местный порт приостановил экспорт топлива.