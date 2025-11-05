Дві нафтопереробні станції в ярославській області пошкоджені після атаки безпілотників
Київ • УНН
В ярославській області росії дві нафтопереробні станції зазнали пошкоджень після атаки безпілотників, в чому місцева влада звинуватила Україну. Губернатор повідомив про "незначні" пошкодження та відсутність постраждалих, а також про тимчасові обмеження в аеропорту Ярославля.
У ярославській області росії були пошкоджені дві нафтоперегонні станції - місцева влада звинуватила Україну в атаці безпілотниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
Губернатор ярославської області михайло євраєв заявив, що українські безпілотники атакували нафтоперегінні станції в двох округах регіону. Станції, за його словами, отримали "незначні" пошкодження, постраждалих немає.
Крім того, рано вранці 5 листопада в аеропорту ярославля запроваджували тимчасові обмеження на прийом і випуск рейсів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що після атаки українських БПЛА 2 листопада призупинив роботу нафтопереробний завод у туапсе в краснодарському краї росії. Також місцеви порт призупинив експорт палива.