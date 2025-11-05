Дві нафтопереробні станції в ярославській області пошкоджені після атаки безпілотників

ukenru
12:20 • 788 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 5774 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 11113 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 13997 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 16510 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 15621 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 32283 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 31810 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53914 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41218 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 5 листопада, 03:38 • 15801 перегляди
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблихVideo5 листопада, 04:09 • 8480 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 15556 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 11659 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 7822 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 5148 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8564 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 59502 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 55174 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 53617 перегляди
Дональд Трамп
Сергій Лещенко
Петер Сіярто
Роберт Паттінсон
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Нью-Йорк
Сінгапур
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 11963 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 29976 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 43724 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 46392 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 41521 перегляди
Дві нафтопереробні станції в ярославській області пошкоджені після атаки безпілотників

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

В ярославській області росії дві нафтопереробні станції зазнали пошкоджень після атаки безпілотників, в чому місцева влада звинуватила Україну. Губернатор повідомив про "незначні" пошкодження та відсутність постраждалих, а також про тимчасові обмеження в аеропорту Ярославля.

Дві нафтопереробні станції в ярославській області пошкоджені після атаки безпілотників

У ярославській області росії були пошкоджені дві нафтоперегонні станції - місцева влада звинуватила Україну в атаці безпілотниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Губернатор ярославської області михайло євраєв заявив, що українські безпілотники атакували нафтоперегінні станції в двох округах регіону. Станції, за його словами, отримали "незначні" пошкодження, постраждалих немає.

Крім того, рано вранці 5 листопада в аеропорту ярославля запроваджували тимчасові обмеження на прийом і випуск рейсів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що після атаки українських БПЛА 2 листопада призупинив роботу нафтопереробний завод у туапсе в краснодарському краї росії. Також місцеви порт призупинив експорт палива.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Україна