Двадцать украинцев вошли в сотню лучших шахматистов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Международная федерация шахмат (FIDE) опубликовала обновленный рейтинг-лист по состоянию на начало 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
В тройку лидеров топ-100 среди шахматисток входит Анна Музычук (2558). Выше нашей соотечественницы только китаянки - Хоу Ифань (2651) и Ю Веньюн (2583).
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В сотню сильнейших спортсменок вошли пятеро украинок: Наталья Жукова (24470), Анна Ушенина (2444), Инна Гапоненко (2407), Татьяна Василевич (2372).
Рейтинг среди мужчин возглавляет чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен (2840). Четверо украинских гроссмейстеров имеют рейтинг 2700 и выше, а самый большой у Павла Эльянова (2755).
Всего же в мировую сотню сильнейших вошли семь представителей Украины: Павел Эльянов (2755), Василий Иванчук (2752), Руслан Пономарев (2709), Юрий Криворучко (2701), Антон Коробов (2689), Александр Арещенко (2679), Александр Моисеенко (2661).
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В списке ста сильнейших юношей четверо украинцев: Владимир Ветошко, Евгений Штембуляк, Павел Воронцов, Кирилл Шевченко.
В сотне сильнейших девушек три украинки Юлия Осьмак, Елена Мартинкова и Мария Бердник.
Как сообщал УНН, А.Музычук стала двукратной чемпионкой мира 2016 года - в быстрых шахматах и блице.