Двадцять українців увійшли до сотні найкращих шахістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міжнародна федерація шахів (FIDE) оприлюднила оновлений рейтинг-лист станом на початок 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
До трійки лідерів топ-100 серед шахісток входить Ганна Музичук (2558). Вище за нашу співвітчизницю лише китаянки - Хоу Іфань (2651) та Ю Веньюн (2583).
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До сотні найсильніших спортсменок увійшли ще п'ятеро українок: Наталія Жукова (24470), Ганна Ушеніна (2444), Інна Гапоненко (2407), Тетяна Василевич (2372).
Рейтинг серед чоловіків очолює чемпіон світу з Норвегії Магнус Карлсен (2840). Четверо українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище, а найбільший він у Павла Ельянова (2755).
Загалом же до світової сотні найсильніших увійшли сім представників України: Павло Ельянов (2755), Василь Іванчук (2752), Руслан Пономарьов (2709), Юрій Криворучко (2701), Антон Коробов (2689), Олександр Арещенко (2679), Олександр Моісеєнко (2661).
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У списку ста найсильніших юнаків четверо українців: Володимир Ветошко, Євген Штембуляк, Павло Воронцов, Кирило Шевченко.
У сотні найсильніших дівчат троє українок: Юлія Осьмак, Олена Мартинкова та Марія Бердник.
Як повідомляв УНН, Г.Музичук стала двократною чемпіонкою світу 2016 року - в швидких шахах та бліці.