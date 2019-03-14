Двадцать очков Леня помогли "Атланте" победить "Мемфис"

По итогам первой четверти Лень стал одним из лучших исполнителей на паркете. Выйдя со скамейки запасных он оформил слэм-данк, забил из-под кольца, а также в заключительной попытке 12-минутки реализовал трехочковый бросок с угла площадки. Дальним попаданием от Леня с того же угла началась и вторая четверть в которой украинец еще несколько раз забил из-под кольца.

Общий доработок Леня за 22:55 минуты составил 20 очков (6/8 двухочковых, 2/5 трехочковых, 2/4 штрафных), 8 подборов (3 в нападении), 4 передачи и 2 блок-шота при 3 фолах, а его клуб праздновал убедительный выигрыш 132:111.

Примечательно, что в другом поединке украинец Святослав Михайлюк получил игровое время за “Детройт”, который уступил “Майами” — 74:108. Украинский защитник за 5:51 очков не набрал (0/1 двухочковых, 0/1 трехочковых), сделал 1 подбор, 1 перехват.