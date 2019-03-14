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Двадцять очок Леня допомогли "Атланті" перемогти "Мемфіс"

Київ • УНН

 • 6905 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Центровий збірної України став одним із найрезультативніших баскетболістів матчу НБА між “Атлантою” і “Мемфісом”, передає кореспондент УНН.

Двадцять очок Леня допомогли "Атланті" перемогти "Мемфіс"

За підсумками першої чверті Лень став одним із кращих виконавців на паркеті. Вийшовши з лави запасних він оформив слем-данк, забив з-під кільця, а також в заключній спробі 12-хвилинки реалізував триочковий кидок з кута майданчика. Дальнім влучанням від Леня з того ж кута розпочалась і друга чверть в якій українець ще кілька разів забив з-під кільця.

Загальний доробок Леня за 22:55 хвилини склав 20 очок (6/8 двоочкових, 2/5 триочкових, 2/4 штрафних), 8 підбирань (3 в нападі), 4 передачі та 2 блок-шота при 3 фолах, а його клуб святкував переконливий виграш 132:111.

Примітно, що в іншому поєдинку українець Святослав Михайлюк отримав ігровий час за “Детройт”, який поступився “Маямі” — 74:108. Український захисник за 5:51 очок не набрав (0/1 двоочкових, 0/1 триочкових), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення.

Українські Національні Новини

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