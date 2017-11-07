Двадцать четыре футболиста попали в заявку Словакии на матч с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главный тренер сборной Словакии Ян Козак на будущие два товарищеских поединка (в том числе с Украиной) вызвал 24 футболиста, передает УНН со ссылкой на сайт Словацкого футбольного союза.
Наибольшее количество игроков делегировал турецкий “Трабзонспор” — 4-х спортсменов. Полный список выглядит так:
Вратари: Козачик (“Виктория” Пльзень), Дубравка (“Спарта”), Полачек (“Заглембе”)
Защитники: Пекарик (“Герта”), Сабо (“Бейтар”), Шкртел (“Фенербахче”), Шкриньяр (“Интер”), Дюрица, Губочан (оба — “Трабзонспор”), Гембер (“Бари”), Штетина (“Спарта”), Мазан (“Жилина”)
Полузащитники: Лоботка (“Сельта”), Хрошовски (“Виктория” Пльзень), Куцка, Беро (оба — “Трабзонспор”), Кисс ( “Аль-Иттифак”), Мак (“ПАОК”), Руснак (“Реал Солт Лейк”), Гамшик ("Наполи“), Дуда (”Герта“), Вайсс (”Аль-Гарафа“), Михалик (”Краевая“).
Нападающий: Немец (“Динамо” Бухарест)
Стоит отметить, что самым дорогим игроком в составе словаков является представитель “Наполи” Гамшик. Трансферная стоимость полузащитника составляет 40 млн евро. Далее следует 22-летний защитник “Интера” Шкриньяр — 15 млн.
Добавим, что словаки проведут два спарринга — 10 ноября против Украины и 14 ноября с Норвегией.