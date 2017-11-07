Двадцять чотири футболісти потрапили до заявки Словаччини на матч з Україною

Найбільшу кількість гравців делегував турецький “Трабзонспор” — 4-х спортсменів. Повний список виглядає так:

Воротарі: Козачік (“Вікторія” Плзень), Дубравка (“Спарта”), Полачек (“Заглембе”)

Захисники: Пекарик (“Герта”), Сабо (“Бейтар”), Шкртел (“Фенербахче”), Шкріньяр (“Інтер”), Дюріца, Губочан (обидва — “Трабзонспор”), Гьомбер (“Барі”), Штетина (“Спарта”), Мазан (“Жиліна”)

Півзахисники: Лоботка (“Сельта”), Хрошовскі (“Вікторія” Плзень), Куцка, Беро (обидва — “Трабзонспор”), Кісс (“Аль-Иттифак”), Мак (“ПАОК”), Руснак (“Реал Солт Лейк”) , Хамшик (“Наполі”), Дуда (“Герта”), Вайсс (“Аль-Гарафа”), Михалик (“Крайова”).

Нападаючий: Немец (“Динамо” Бухарест)

Варто відзначити, що найдорожчим гравцем у складі словаків є представник “Наполі” Гамшик. Трансферна вартість півзахисника становить 40 млн євро. Далі йде 22-річний захисник “Інтера” Шкріньяр — 15 млн.

Додамо, що словаки проведуть два спаринги — 10 листопада проти України і 14 листопада з Норвегією.