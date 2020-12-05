Два удаления в битве аутсайдеров: “Ингулец” и “Львов” расписали мировую
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Программу 12-го тура открывал матч во Львове, где встречались команды из нижней части турнирной таблицы — ПФК “Львов” и “Ингулец”, передает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
Хотя эти коллективы в “Favbet Лиге” ранее не встречались, история противостояний насчитывала три матча в пользу львовян. И на этот раз она была переписана.
“Ингулец” больше владел инициативой, а последнюю десятиминутку провел даже в большинстве, и при этом не смог воспользоваться преимуществом. Впрочем, стоит отдать должное и хозяевам, которые быстро сравняли счет в первом тайме (Сабино забивал), а после перерыва даже превосходили соперника в ударах в створ ворот, пока не остались в меньшинстве.
В итоге боевая ничья 1:1 и “Львов” 20-й раз на своем поле играет вничью в чемпионатах и в то же время прерывает безничейную домашний сериал, который проходил в чемпионатах 7 игр — 11 очков и 10-я позиция.
Добавим, “Львов” идет 13-м — 8 баллов.