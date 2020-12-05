Два вилучення в битві аутсайдерів: “Інгулець” та “Львів” розписали мирову

Хоча ці колективи у “Favbet Лізі” раніше не зустрічалися, історія протистоянь налічувала три матчі на користь львів’ян. І цього разу вона була переписана.

“Інгулець” більше володів ініціативою, а останню десятихвилинку провів навіть у більшості, та при цьому не зміг скористатися перевагою. Втім, варто віддати належне й господарям, які швидко зрівняли рахунок у першому таймі (Сабіно забивав), а після перерви навіть переважали суперника в ударах у площину воріт, допоки не залишилися в меншості.

У підсумку бойова нічия 1:1 і “Львів” 20-й раз на своєму полі грає внічию у чемпіонатах і в той же час перериває безнічийний домашній серіал, який тривав у чемпіонатах 7 ігор — 11 очок та 10-та позиція.

Додамо, “Львів” йде 13-м — 8 балів.