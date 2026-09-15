Два сотрудника правительства США получили ранения во время перестрелки на юге Африки

Правительство Эсватини — монархии на юге Африки — сообщило, что на прошлой неделе двое сотрудников правительства США получили случайные огнестрельные ранения во время операции вооруженных сил страны по борьбе с контрабандой, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Исполняющая обязанности официального представителя правительства Табиле Мдлуле заявила поздно вечером в понедельник, что инцидент произошел в пятницу в сельской местности возле деревни Мапхивени, расположенной примерно в двух часах езды от столицы страны Мбабане.

Сначала было непонятно, чем именно занимались американские специалисты в этом районе, однако Мдлуле сообщила, что армия начала расследование обстоятельств произошедшего.

Она добавила, что власти Эсватини поддерживают связь с правительством США по мере продвижения расследования и по-прежнему нацелены на укрепление давних отношений с Вашингтоном.

Государственный департамент США не сразу ответил на запрос о комментарии.

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Издание отмечает, что Эсватини поддерживало тесные связи с США во время президентства Дональда Трампа; в частности, королевство приняло более 30 человек, депортированных из США (граждан третьих стран).

В целом страна согласилась принять 160 человек в рамках соглашения стоимостью 5,1 миллиона долларов. Это соглашение оспаривается юристами, которые указывают, что депортированные лица содержатся под стражей, несмотря на то, что они уже отбыли наказание за преступления, совершенные в США.