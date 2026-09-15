Два сотрудника правительства США получили ранения во время перестрелки на юге Африки

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 3200 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 2720 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 11885 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 17801 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15438 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15375 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15221 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19628 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17661 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22298 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26218 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20277 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17808 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8426 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9344 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 3228 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9506 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 17812 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17890 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32845 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26300 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27605 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26261 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26741 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43704 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Два сотрудника правительства США получили ранения во время перестрелки на юге Африки

Киев • УНН

 • 3572 просмотра

Два сотрудника правительства США случайно пострадали во время операции Эсватини против контрабанды. Армия расследует инцидент.

Два сотрудника правительства США получили ранения во время перестрелки на юге Африки

Правительство Эсватини — монархии на юге Африки — сообщило, что на прошлой неделе двое сотрудников правительства США получили случайные огнестрельные ранения во время операции вооруженных сил страны по борьбе с контрабандой, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Исполняющая обязанности официального представителя правительства Табиле Мдлуле заявила поздно вечером в понедельник, что инцидент произошел в пятницу в сельской местности возле деревни Мапхивени, расположенной примерно в двух часах езды от столицы страны Мбабане.

Сначала было непонятно, чем именно занимались американские специалисты в этом районе, однако Мдлуле сообщила, что армия начала расследование обстоятельств произошедшего.

Она добавила, что власти Эсватини поддерживают связь с правительством США по мере продвижения расследования и по-прежнему нацелены на укрепление давних отношений с Вашингтоном.

Государственный департамент США не сразу ответил на запрос о комментарии.

Добавим

Издание отмечает, что Эсватини поддерживало тесные связи с США во время президентства Дональда Трампа; в частности, королевство приняло более 30 человек, депортированных из США (граждан третьих стран).

В целом страна согласилась принять 160 человек в рамках соглашения стоимостью 5,1 миллиона долларов. Это соглашение оспаривается юристами, которые указывают, что депортированные лица содержатся под стражей, несмотря на то, что они уже отбыли наказание за преступления, совершенные в США.

Антонина Туманова

Новости Мира
Село
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты