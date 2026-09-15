Двоє співробітників уряду США отримали поранення під час перестрілки на півдні Африки
Київ • УНН
Двоє співробітників уряду США випадково постраждали під час операції Есватіні проти контрабанди. Армія розслідує інцидент.
Уряд Есватіні - монархії на півдні Африки - повідомив, що минулого тижня двоє співробітників уряду США отримали випадкові вогнепальні поранення під час операції збройних сил країни щодо боротьби з контрабандою, передає УНН із посиланням на Reuters.
Виконувач обов'язків офіційного представника уряду Табіле Мдлулі заявила пізно ввечері в понеділок, що інцидент стався в п'ятницю в сільській місцевості поблизу села Мапхівені, розташованого приблизно за дві години їзди від столиці країни Мбабане.
Спочатку не було зрозуміло, чим саме займалися американські фахівці у цьому районі, проте Мдлулі повідомила, що армія розпочала розслідування обставин того, що сталося.
Вона додала, що влада Есватіні підтримує зв'язок з урядом США в міру просування розслідування і, як і раніше, націлена на зміцнення давніх відносин з Вашингтоном.
Державний департамент США не одразу відповів на запит про коментарі.
Додамо
Видання зауважує, що Есватіні підтримувало тісні зв'язки зі США під час президентства Дональда Трампа; зокрема, королівство прийняло понад 30 осіб, депортованих із США (громадян третіх країн).
Загалом країна погодилася прийняти 160 осіб у рамках угоди вартістю 5,1 мільйона доларів. Ця угода заперечується юристами, які вказують, що осіб, які депортуються, утримують під вартою, незважаючи на те, що вони вже відбули покарання за злочини, скоєні в США.