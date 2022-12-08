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Два секретных документа обнаружили в хранилище Трампа - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Представители экс-президента США Дональда Трампа обнаружили у него в хранилище еще два потенциально секретных документа. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновника, пишет УНН.

Детали 

Как подтвердил CBS News американский чиновник, представители бывшего президента США Дональда Трампа сообщили ФБР о том, что обнаружили еще один набор потенциально конфиденциальных документов в хранилище в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Отмечается, что внутри в запечатанной коробке находились два документа с секретными маркировками в дополнение к более чем 300 документам с секретными маркировками, которые были найдены в этом году на объектах Трампа. Документы были переданы в ФБР.

Дополнение

8 августа Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме бывшего президента Дональда Трампа во Флориде. Основанием для обыска стало то, что Трамп, покидая Белый дом, забрал с собой документы, которые по закону являются государственной собственностью.

Национальный архив США в течение длительного времени потребовал вернуть документацию. Несколько месяцев назад правительственное агентство обратилось в прокуратуру по обвинению бывшего президента в отказе передать документы.

По данным СМИ, в ходе обысков агенты ФБР изъяли 11 наборов секретных документов, в том числе некоторые из которых указаны как совершенно секретные.

Документы, изъятые из дома бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде в августе, включали очень секретные разведывательные данные об Иране и Китае, которые могли разоблачить методы шпионажа США.

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