Два секретні документи виявили у сховищі Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Представники експрезидента США Дональда Трампа знайшли у нього в сховищі ще два потенційно секретні документи. Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на чиновника, пише УНН.
Деталі
Як підтвердив CBS News американський чиновник, представники колишнього президента США Дональда Трампа повідомили ФБР про те, що виявили ще один набір потенційно конфіденційних документів у сховищі в Вест-Палм-Біч (штат Флорида).
Зазначається, що всередині у запечатаній коробці були два документи із секретними маркуваннями на додаток до понад 300 документів із секретними маркуваннями, які були знайдені цього року на об'єктах Трампа. Документи було передано до ФБР.
Доповнення
8 серпня Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки у будинку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді. Підставою до обшуку стало те, що Трамп, залишаючи Білий дім, забрав із собою документи, які, згідно з законом, є державною власністю.
Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути документацію. Кілька місяців тому урядове агентство звернулося до прокуратури зі звинуваченням колишнього президента у відмові передати документи.
За даними ЗМІ, під час обшуків агенти ФБР вилучили 11 наборів секретних документів, у тому числі деякі з яких зазначені як цілком таємні.
Документи, вилучені з дому колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді у серпні, включали дуже секретні розвідувальні дані про Іран та Китай, які могли викрити методи шпигунства США.