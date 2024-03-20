Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадий Мазур возмутился тому, что в Украине могут увеличить военный сбор для физических лиц-предпринимателей. Соответствующее сообщение народный избранник областного уровня разместил на своей странице в соцсети, пишет УНН.

Формально, инициатива увеличения военного сбора для ФЛП, якобы, принадлежит правительству. Но первым об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Так что все смахивает на то, что именно он является идейным вдохновителем этого, в какой-то мере, противоречивого предложения.

И вот вопросом "неожиданно" заинтересовался мало кому известный за пределами Винницкой области депутат облсовета.

Фамилию самого Гетманцева депутат не упоминает. О том, что камень в его персональный огород, свидетельствует фотография главы налогового комитета ВР, прикрепленная к сообщению.

В самом же тексте Мазур "гневно возмущается", что в стране отсутствует борьба со скрутками НДС и теневым рынком табака и алкоголя.

В принципе, камень от Мазура прилетел по адресу. Последние несколько лет все только и говорят, что Гетманцев, фактически, в ручном режиме руководит налоговой службой. Но не для того, чтобы способствовать развитию украинского бизнеса и улучшать инвестиционный климат в стране, а, наоборот - чтобы выжимать последние соки из украинских предпринимателей, которые и так едва выживают в условиях российской агрессии, и "крышевать" схемы, о которых пишет депутат облсовета.

И все бы то оно ничего, но возникает вопрос - почему именно Мазур, и почему именно сейчас?

Геннадий Мазур, кроме того, что является депутатом Винницкого областного совета, также возглавляет Тростянецкую районную партийную организацию ВО "Батькивщина".

Однако, в последнее время Мазур не столько занимался решением вопросов своих избирателей, сколько кулуарным сотрудничеством с представителями других политических сил.

В партии Юлии Тимошенко это не прошло незамеченным. Поэтому неудивительно, что сейчас ведется речь о возможном снятии Мазура с должности председателя райорганизации "Батькивщины" и дальнейшем отзыве его из депутатов облсовета.

Кроме того, Мазур - бывший налоговик, и прекрасно знает, как делаются скрутки и организуются схемы по уклонению от уплаты налогов.

В 2013 году, во времена Януковича, когда Мазур занимал должность заместителя председателя налоговой службы Винницкой области, произошел громкий скандал: в его рабочем кабинете и в помещениях, которые ему принадлежали, Служба безопасности Украины провела обыски.

Дело касалось завоза в Украину дешевого турецкого золота и дальнейшей его реализации под видом ювелирных изделий украинского производства.

По версии следствия, в Ладыжине группа предпринимателей-ювелиров наряду с золотыми изделиями собственного производства клеймила украшения из золота турецкого происхождения, завезенные в Украину контрабандным путем. За пять лет (с 2007 по 2012 годы) в Винницком отделении Центрального казенного предприятия пробирного контроля, наряду с незначительной частью собственноручно изготовленных изделий из золота, они проклеймировали более тонны золотых украшений турецкого производства.

Из-за этого в бюджет Украины не было уплачено около семи миллионов гривен налогов.

Одним из доказательств по делу называли записную книжку, якобы найденную в кабинете Мазура. Тогда правоохранители заявляли, что в нем были ежемесячные отчеты о проведении хозяйственных операций с драгоценными металлами с личными подписями под каждым, а также финансовые расчеты за несколько лет. Из этих записей сотрудники спецслужбы пришли к выводу, что "налоговик лично контролировал процесс и координировал действия предпринимателей, направленные на уклонение от уплаты налогов".

Можно предположить, что своим условным "наездом" на Гетманцева Мазур просто хочет обратить на себя внимание, показать, что разбирается в схемах, а значит может стать особо "ценным сотрудником" в команде главы налогового комитета ВР.

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