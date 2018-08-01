Два рейса маршрута Одесса-Италия задерживаются на сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Рейсы маршрута Одесса-Римини (Италия) и Римини-Одесса, которые были запланированы к вылету 1 августа в 08:00 и 10:35 соответственно, отложенные на 02 августа. Об этом сообщает пресс-служба туроператора Join UP!, передает УНН.
Как сообщила авиакомпания YanAir, рейс не осуществлен по техническим причинам.
Всем туристам рейса из Италии туроператор предоставил проживания с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне. В Одессе туристам рейса из Украины из других городов авиакомпания обеспечит проживание в отелях и питание до момента вылета. Также туристам будет предоставлена компенсация за недоиспользованный время отдыха.
Напомним, в понедельник, 30 июля, в аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, следовавший из Львова в египетский Шарм-эль-Шейх. По предварительной информации причиной вынужденной посадки авиасудна стало то, что в двигатель самолета попала птица.