Два рейса маршрута Одесса-Италия задерживаются на сутки

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13856 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 75714 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118713 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126615 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166033 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152267 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140259 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178948 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Два рейса маршрута Одесса-Италия задерживаются на сутки

Два рейса маршрута Одесса-Италия задерживаются на сутки

Киев  •  УНН

 • 10453 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Рейсы маршрута Одесса-Римини (Италия) и Римини-Одесса, которые были запланированы к вылету 1 августа в 08:00 и 10:35 соответственно, отложенные на 02 августа. Об этом сообщает пресс-служба туроператора Join UP!, передает УНН.

Как сообщила авиакомпания YanAir, рейс не осуществлен по техническим причинам.

Всем туристам рейса из Италии туроператор предоставил проживания с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне. В Одессе туристам рейса из Украины из других городов авиакомпания обеспечит проживание в отелях и питание до момента вылета. Также туристам будет предоставлена ​​компенсация за недоиспользованный время отдыха.

Напомним, в понедельник, 30 июля, в аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, следовавший из Львова в египетский Шарм-эль-Шейх. По предварительной информации причиной вынужденной посадки авиасудна стало то, что в двигатель самолета попала птица.

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