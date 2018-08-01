Два рейса маршрута Одесса-Италия задерживаются на сутки

Как сообщила авиакомпания YanAir, рейс не осуществлен по техническим причинам.



Всем туристам рейса из Италии туроператор предоставил проживания с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне. В Одессе туристам рейса из Украины из других городов авиакомпания обеспечит проживание в отелях и питание до момента вылета. Также туристам будет предоставлена ​​компенсация за недоиспользованный время отдыха.



Напомним, в понедельник, 30 июля, в аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, следовавший из Львова в египетский Шарм-эль-Шейх. По предварительной информации причиной вынужденной посадки авиасудна стало то, что в двигатель самолета попала птица.



