Два рейси маршруту Одеса-Італія затримуються на добу

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Рейси маршруту Одеса-Ріміні (Італія) та Ріміні-Одеса, які були заплановані до вильоту 01 серпня о 08:00 і 10:35 відповідно, відкладені на 02 серпня. Про це повідомляє прес-служба туроператора Join UP!, передає УНН.

Як повідомила авіакомпанія YanAir, рейс не здійснений з технічних причин.

Всім туристам рейсу з Італії туроператор надав проживання з харчуванням в готелях на курортах Ріміні та Річчоне. В Одесі туристам рейсу з України з інших міст авіакомпанія забезпечить проживання в готелях і харчування до моменту вильоту. Також туристам буде надана компенсація за недовикористаний час відпочинку.

Нагадаємо, у понеділок, 30 липня, в аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії МАУ, який прямував зі Львова до єгипетського Шарм-ель-Шейх. За попередньою інформацією причиною вимушеної посадки авіасудна стало те, що в двигун літака потрапив птах.

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