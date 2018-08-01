Два рейси маршруту Одеса-Італія затримуються на добу

Як повідомила авіакомпанія YanAir, рейс не здійснений з технічних причин.



Всім туристам рейсу з Італії туроператор надав проживання з харчуванням в готелях на курортах Ріміні та Річчоне. В Одесі туристам рейсу з України з інших міст авіакомпанія забезпечить проживання в готелях і харчування до моменту вильоту. Також туристам буде надана компенсація за недовикористаний час відпочинку.



Нагадаємо, у понеділок, 30 липня, в аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії МАУ, який прямував зі Львова до єгипетського Шарм-ель-Шейх. За попередньою інформацією причиною вимушеної посадки авіасудна стало те, що в двигун літака потрапив птах.



