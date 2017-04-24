Два района Киева могут остаться без горячей воды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20148 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80301 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141019 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111113 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112979 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110200 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102503 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106454 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103122 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150009 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Два района Киева могут остаться без горячей воды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Компания “Киевэнерго” предупреждает жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы о возможном прекращении горячего водоснабжения из-за неурегулированных договорных отношений и долгов теплоснабжающей компании ООО “Евро-реконструкция” (Дарницкая ТЭЦ), передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Киевэнерго”.

“Срок действия договора о предоставлении услуг по транспортировке теплоэнергии между ПАО "Киевэнерго" и ООО "Евро-реконструкция" закончился 1 марта 2017 года. "Киевэнерго" направило ООО "Евро-реконструкция" проект договора о продолжении взаимоотношений по предоставлению услуг транспортировки тепловой энергии. Однако "Евро-реконструкция" до сих пор ответа не предоставила и о своих намерениях относительно дальнейшего сотрудничества компанию не проинформировала”, - отмечает пресс-служба.

Сообщается также, что с начала 2017 года “Евро-реконструкция” не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии. Долг перед “Киевэнерго” по состоянию на 1 марта достиг 38 млн грн.

“Киевэнерго” вынуждено прекратить транспортировку теплоэнергии от Дарницкой ТЭЦ. В то же время ответственность перед столичной общиной обязывает “Киевэнерго” проинформировать о ситуации органы городской власти, чтобы способствовать урегулированию задолженности и продлению действия договора, что позволит избежать отключения горячего водоснабжения Дарницкому и Днепровскому районам Киева", - сообщают в "Киевэнерго".

Напомним, 18 апреля “Киевэнерго” сообщало об отключения горячей воды в Святошинском и Соломенском районах столицы для испытания теплосетей в 515 жилых домах.

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