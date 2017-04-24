Два района Киева могут остаться без горячей воды

“Срок действия договора о предоставлении услуг по транспортировке теплоэнергии между ПАО "Киевэнерго" и ООО "Евро-реконструкция" закончился 1 марта 2017 года. "Киевэнерго" направило ООО "Евро-реконструкция" проект договора о продолжении взаимоотношений по предоставлению услуг транспортировки тепловой энергии. Однако "Евро-реконструкция" до сих пор ответа не предоставила и о своих намерениях относительно дальнейшего сотрудничества компанию не проинформировала”, - отмечает пресс-служба.

Сообщается также, что с начала 2017 года “Евро-реконструкция” не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии. Долг перед “Киевэнерго” по состоянию на 1 марта достиг 38 млн грн.

“Киевэнерго” вынуждено прекратить транспортировку теплоэнергии от Дарницкой ТЭЦ. В то же время ответственность перед столичной общиной обязывает “Киевэнерго” проинформировать о ситуации органы городской власти, чтобы способствовать урегулированию задолженности и продлению действия договора, что позволит избежать отключения горячего водоснабжения Дарницкому и Днепровскому районам Киева", - сообщают в "Киевэнерго".

Напомним, 18 апреля “Киевэнерго” сообщало об отключения горячей воды в Святошинском и Соломенском районах столицы для испытания теплосетей в 515 жилых домах.