Два поезда столкнулись в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В результате столкновения двух поездов на вокзале австрийской Вены пострадали по меньшей мере три человека, передает УНН со ссылкой на Stuttgarter Nachrichten.
Отмечается, что авария произошла в районе Мейдлинг на северо-запад от центра города. По предварительной информации, один из них пассажирский поезд. Обстоятельства аварии выясняются.
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По данным издания Kleine Zeitung, в результате столкновения поездов девять человек получили легкие повреждения, жертв нет. Отмечается, что несколько вагонов перевернулись.
На месте происшествия проводится крупномасштабная спасательная операция.