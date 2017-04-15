Два поезда столкнулись в Вене

Отмечается, что авария произошла в районе Мейдлинг на северо-запад от центра города. По предварительной информации, один из них пассажирский поезд. Обстоятельства аварии выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском метро прошлом году было 15 экстренных остановок и два задымления

По данным издания Kleine Zeitung, в результате столкновения поездов девять человек получили легкие повреждения, жертв нет. Отмечается, что несколько вагонов перевернулись.

На месте происшествия проводится крупномасштабная спасательная операция.