Два поїзди зіткнулися у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В результаті зіткнення двох поїздів на вокзалі австрійського Відня постраждали щонайменше три людини, передає УНН з посиланням на Stuttgarter Nachrichten.
Відзначається, що аварія сталася в районі Мейдлінг на північний захід від центру міста. За попередньою інформацією, один з них пасажирський поїзд. Обставини аварії з’ясовуються.
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За даними видання Kleine Zeitung, в результаті зіткнення поїздів дев’ять осіб отримали легкі ушкодження, жертв немає. Відзначається, що кілька вагонів перекинулися.
На місці пригоди проводиться великомасштабна рятувальна операція.