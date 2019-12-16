Два пенальти и два удаления помогли "Александрии" выиграть 70 матч в истории ЧУ

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Программу 18-го тура и футбольного года в УПЛ завершал матч в Днепре с участием местного "Днепр-1" и "Александрии", сообщает УНН.

Первым тайм поединка особо не порадовал результативностью и на перерыв команды ушли с нулями на табло. По схожему сценарию проходил и второй тайм, пока до финального свистка не осталось чуть больше десяти минут игрового времени.

Тогда хозяева успели получить два удаления (Лопиренок и Назаренко). Также рефери назначил три пенальти в рамку различных ворот. Два из них забил Третьяков в ворота хозяев. Из днепрян отличился только Кулиш — 1:2.

Заметим, что “Александрия” отпраздновала 70-ю победу в чемпионатах — 5 ступень лиги при 33 очков. “Днепр-1” потерпел 10-е поражение в УПЛ 18 баллов и 8 строчку.

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