Два пенальті і два вилучення допомогли "Олександрії" виграти 70 матч в історії ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Програму 18-го туру й футбольного року у УПЛ завершував матч у Дніпрі за участі місцевого "Дніпро-1" та "Олександрії", повідомляє УНН.
Першим тайм поєдинку особливо не порадував результативністю й на перерву команди пішли з нулями на табло. За схожим сценарієм проходив і другий тайм, аж поки до фінального свистка не залишилося трохи більше десяти хвилин ігрового часу.
Тоді господарі встигли отримати два вилучення (Лопиренок і Назаренко). Також рефері призначив три пенальті в рамку різних воріт. Два із них забив Третьяков у ворота господарів. За дніпрян відзначився тільки Куліш — 1:2.
Зауважимо, що “Олександрія” відсвяткувала 70-ту перемогу в чемпіонатах — 5 сходинка ліги при 33 очок. “Дніпро-1” зазнав 10-ї поразка в УПЛ 18 балів і 8 рядок.