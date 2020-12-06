Два клуба Суперлиги пробились в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Два повторных матча 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу состоялись среди мужских команд, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В ответном матче 1/8 финала Кубка Украины “Запорожье” обыграло “Химик 2” — 119:44 (первый матч — 95:72) и вышло в четвертьфинал турнира.
Также в этой стадии пробился “Прометей” (Каменское). Команда Виталия Черния снова победила против “Кривбасса” (Кривой Рог) — 115:77 (первый матч — 92:63).
Стоит отметить, что ранее в 1/4 финала также пробились “Черкасские Обезьяны”, “Будивельник” и “Николаев”.