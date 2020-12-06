Два клуби Суперліги пробилися до чвертьфіналу Кубка України з баскетболу

В повторному матчі 1/8 фіналу Кубка України “Запоріжжя” обіграло “Хімік 2” — 119:44 (перший матч — 95:72) і вийшло до чвертьфіналу турніру.

Також до цієї стадії пробився “Прометей” (Кам’янське). Команда Віталія Чернія знову перемогла проти “Кривбасу” (Кривий Ріг) — 115:77 (перший матч — 92:63).

Варто відзначити, що раніше до 1/4 фіналу також пробилися “Черкаські Мавпи”, “Будівельник” та “Миколаїв”.