Два клуби Суперліги пробилися до чвертьфіналу Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Два повторних матчі 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу відбулися серед чоловічих команд, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
В повторному матчі 1/8 фіналу Кубка України “Запоріжжя” обіграло “Хімік 2” — 119:44 (перший матч — 95:72) і вийшло до чвертьфіналу турніру.
Також до цієї стадії пробився “Прометей” (Кам’янське). Команда Віталія Чернія знову перемогла проти “Кривбасу” (Кривий Ріг) — 115:77 (перший матч — 92:63).
Варто відзначити, що раніше до 1/4 фіналу також пробилися “Черкаські Мавпи”, “Будівельник” та “Миколаїв”.