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Два клуба Примеры включились в борьбу за Зинченко

Киев • УНН

 • 7504 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Представители испанской Примеры “Бетис” и “Жирона” выразили намерение усилить свой состав полузащитником сборной Украины Александром Зинченко, сообщает УНН со ссылкой на издание Football Espana.

Два клуба Примеры включились в борьбу за Зинченко

Оба коллектива намерены арендовать футболиста в “Манчестер Сити”. По данным Mundo Deportivo “Бетис” уже провел переговоры с “горожанами”. Также агент Украинский побывал в Севилье чтобы провести переговоры об условиях личного контракта Зинченко с “Бетиса”.

Во многом переход украинском в “Бетис” или “Жирону” зависит именно от него самого. “Горожане” готовы отпустить футболиста в летнее трансферное окно, и ранее намеревались отдать его в “Вулверхэмптон”, где наш земляк отказался от данной идеи.

Отметим, что Зинченко универсальный игрок, который может играть на левой стороне полузащиты или обороны, но в прошлом сезоне он сыграл за “МС” только 14 поединков в различных турнирах, несмотря на долгосрочную травму Бенджамина Мэнди.

Украинские Национальные Новости

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