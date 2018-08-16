Два клуба Примеры включились в борьбу за Зинченко

Оба коллектива намерены арендовать футболиста в “Манчестер Сити”. По данным Mundo Deportivo “Бетис” уже провел переговоры с “горожанами”. Также агент Украинский побывал в Севилье чтобы провести переговоры об условиях личного контракта Зинченко с “Бетиса”.

Во многом переход украинском в “Бетис” или “Жирону” зависит именно от него самого. “Горожане” готовы отпустить футболиста в летнее трансферное окно, и ранее намеревались отдать его в “Вулверхэмптон”, где наш земляк отказался от данной идеи.

Отметим, что Зинченко универсальный игрок, который может играть на левой стороне полузащиты или обороны, но в прошлом сезоне он сыграл за “МС” только 14 поединков в различных турнирах, несмотря на долгосрочную травму Бенджамина Мэнди.