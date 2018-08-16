Два клуби Прімери включилися у боротьбу за Зінченка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Представники іспанської Прімери “Бетіс” та “Жирона” виявили намір підсилити свій склад півзахисником збірної України Олександром Зінченко, повідомляє УНН з посиланням на видання Football Espana.
Обидва колективи мають намір орендувати футболіста у “Манчестер Сіті”. За даними Mundo Deportivo “Бетіс” вже провів перемовини з “міщанами”. Також агент українця побував у Севільї аби провести перемовини щодо умов особистого контракту Зінченка з “Бетісом”.
Багато в чому перехід українця в “Бетіс” або “Жирону” залежить саме від нього самого. “Городяни” готові відпустити футболіста в літнє трансферне вікно, і раніше мали намір віддати його в “Вулверхемптон”, де наш земляк відмовився від даної ідеї.
Зазначимо, що Зінченко універсальний гравець, який може грати на лівій стороні півзахисту або оборони, але в минулому сезоні він відіграв за “МС” тільки 14 поєдинків у різних турнірах, незважаючи на довгострокову травму Бенджаміна Менді.