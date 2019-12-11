Два гола за минуту принесли "Ливерпулю" звание победителя группового этапа ЛЧ

Судьба матча была решена в течение одной минуты второго тайма. Садио Мане ворвался в левой части штрафной и точно прострелил на полузащитника Наби Кейта, который отправил игровой снаряд в сетку ворот. Далее Мохамед Салах воспользовался ошибкой защитника с вратарем и отправил мяч в пустую сетку - 2:0.

"Матч получился очень непростым. Но мы именно этого и ждали. Смогли добавить во втором тайме и создали очень много моментов. Наби Кейта забил прекрасный гол в матче со своим бывшим клубом. Очень за него рад. Я считаю, что мы полностью заслужили эту победу", - слова Мане опубликовал сайт УЕФА.

Таким образом, действующий победитель соревнований "Ливерпуль" занял первое место в группе Е - 13 баллов.

Добавим, "Зальцбург" продолжит борьбу в Лиге Европы.