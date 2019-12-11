Два голи за хвилину принесли "Ліверпулю" звання переможця групового етапу ЛЧ

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. ФК "Зальцбург" не зумів одержати позитивний результат у поєдинку шостого туру групи Е Ліги чемпіонів із "Ліверпулем", повідомляє кореспондент УНН.

Доля матчу була вирішена протягом однієї хвилини другого тайму. Садіо Мане увірвався до лівої частини штрафної та точно прострілив на півзахисника Набі Кейта, який відправив ігровий снаряд у сітку воріт. Далі Мохамед Салах скористався помилкою захисника з воротарем та відправив м'яч у порожню сітку – 2:0.

"Матч вийшов дуже непростим. Але ми саме цього і чекали. Змогли додати в другому таймі і створили дуже багато моментів. Набі Кейта забив прекрасний гол у матчі зі своїм колишнім клубом. Дуже за нього радий. Я вважаю, що ми повністю заслужили цю перемогу", - слова Мане опублікував сайт УЄФА.

Таким чином, чинний переможець змагань "Ліверпуль" зайняв перше місце в групі Е – 13 балів.

Додамо, "Зальцбург" продовжить боротьбу в Лізі Європи.

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