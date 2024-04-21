Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ocheretyneOcheretyne
volnovakhaВолноваха
mariupolМариуполь
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  155668 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  213828 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  140928 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  121782 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  92557 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101564 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206831 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236894 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233091 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176650 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

  •  6224 просмотра
Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе

Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе

  •  7724 просмотра
Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня

Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня

  •  8160 просмотра
Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев

Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев

  •  11440 просмотра
Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  10713 просмотра
За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

  •  11479 просмотра
Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб

  •  12725 просмотра
Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

  •  17711 просмотра
Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести

Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести

  •  17268 просмотра
"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

  •  19681 просмотра

Популярные

21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

  •  38993 просмотра
Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане

Два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа разбились в Тихом океане

  •  47880 просмотра
Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

Шесть человек погибли в ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск"

  •  24729 просмотра
"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине

"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине

  •  41685 просмотра
Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

  •  24092 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  213828 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  195774 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  245821 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  285819 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  389937 просмотра

Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

Два человека получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов Красногоровки и Очеретино 20 апреля.

Общество •   •  6224 просмотра
Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, но обошлось без жертв.

Общество •   •  7724 просмотра
Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе

Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня

Киевлян предупреждают о сильном дожде, сильных порывах ветра 15-20 м/с и облачной погоде с температурой 7-9°C до конца дня.

Киев •   •  8160 просмотра
Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня

Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев

Утвержденный Конгрессом пакет помощи в размере 95 миллиардов долларов предоставит жизненно важную помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и укрепить безопасность США в долгосрочной перспективе.

Война •   •  11440 просмотра
Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев

Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 459 530 человек личного состава и 7229 танков.

Война •   •  10713 просмотра
Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  11479 просмотра
За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 8 авиационных ударов по районам сосредоточения российских войск, пункту управления, складу боеприпасов, объекту противовоздушной обороны, а также по вооружению и военной технике противника.

Война •   •  12725 просмотра
Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб

Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

Российские войска ночью обстреляли Херсон и область, что привело к попаданиям и вызовам скорой помощи.

Общество •   •  17711 просмотра
Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести

Один человек погиб и семеро пропали без вести после того, как два японских военных вертолета столкнулись и разбились в Тихом океане.

Война •   •  17268 просмотра
Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести

"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

Военная помощь США позволит Украине планировать широкомасштабные операции и контрнаступления, повышая боевой дух и перспективы успеха в борьбе с Россией.

Война •   •  19681 просмотра
"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко