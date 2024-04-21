Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

В течение субботы, 20 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области два человека получили ранения: в Красногоровке и Очеретино. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:

1930 погибли,

4814 раненых.

Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения