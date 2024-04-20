В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения

В Донецкой области за минувшие сутки, 19 апреля, в результате вражеских обстрелов ранены четыре человека. Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

За 19 апреля россияне ранили 4 жителей Донецкой области - написал Филашкин.

По его словам, люди получили ранения в Красногоровке, Украинске, Нью-Йорке и Дружковке.

Глава ОВА рассказал, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Ночью в Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы. Городские власти призвали людей не паниковать и напомнили об основных правилах безопасности.