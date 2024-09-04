Два бомбардировщика Ту-22М3 движутся в Крым через Черное море
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении двух бортов Ту-22М3 западным курсом через Черное море в направлении Крыма. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Два борта Ту-22М3 движутся через Черное море западным курсом в направлении Крыма. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Напомним
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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