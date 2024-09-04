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У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 103756 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

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24 березня, 11:26 • 117567 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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24 березня, 11:21 • 109771 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114109 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 139748 перегляди

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24 березня, 09:46 • 75219 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

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Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

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Два бомбардувальники Ту-22М3 рухаються до Криму через Чорне море

Два бомбардувальники Ту-22М3 рухаються до Криму через Чорне море

Київ • УНН

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Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух двох бортів Ту-22М3 західним курсом через Чорне море у напрямку Криму. По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Два борти Ту-22М3 рухаються через Чорне море західним курсом у напрямку Криму.  Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Нагадаємо

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

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