Два бомбардувальники Ту-22М3 рухаються до Криму через Чорне море
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух двох бортів Ту-22М3 західним курсом через Чорне море у напрямку Криму. По всій території України оголошено повітряну тривогу.
Два борти Ту-22М3 рухаються через Чорне море західним курсом у напрямку Криму. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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По всій території України оголошено повітряну тривогу.
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