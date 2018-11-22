Два авто насмерть сбили женщину: родственники планируют судиться с Нацполицией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На трассе "Одесса - Рени", в пгт Хлебодарское, два автомобиля сбили женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина погибла. Трагедия произошла на глазах 19-летней дочери погибшей. Об этом УНН сообщили родственники погибшей.
Так, происшествие случилось вечером 17 ноября.
"Она (погибшая - ред.) переходила по пешеходному переходу трассу "Одесса – Рени", и ее сбил автомобиль Fiat. После него ее сбило другое авто – Volvo", – сообщили родственники.
По их словам, старший летенант, прибывший на место происшествия, отпустил водителя Volvo. А потом она вернулась на место ДТП "с помытым авто".
"В метариалах дела она (водитель Volvo - ред.) не фигурирует в качестве обвиняемой или подозреваемой. В отношении нее не ведется никаких следственных действий... Мы направили адвокатский запрос. После получения детальной информации по экипажам полиции, принимавших участие в следственных действиях, планируем подавать иск против Нацполиции", – заявили родственники погибшей.
Как сообщила пресс-служба Киевского райсуда Одессы, 20 ноября суд избрал водителю Fiat меру пресечения.
"Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога", – говорится в сообщении пресс-службы.
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Кроме того, как сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, автомобили, которые были участниками ДТП, были помещены на штрафплощадку для проведения дальнейшей автотехнической экспертизы.
"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", – отметили в полиции.
Родственники погибшей заявили, что намерены перекрывать трассу "Одесса – Рени" ежедневно в 18:00.
"Это будет бессрочная акция. Будем требовать, во-первых, привлечь к ответственности старшего лейтенанта, который допустил то, что водитель Volvo скрылся с места происшествия и получил возможность удалить улики ее преступления. Во-вторых, чтобы водителя Volvo привлекли к делу в качестве подозреваемой и избрали меру пресечения. Проводить акцию будут участники АТО. Перекрывать дорогу будут, пока требования не будут удовлетворены", – отметили родственники.
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Напомним, в Киеве автобус переехал мужчину, который после драки с неизвестным остался лежать на дороге.