Два авто насмерть сбили женщину: родственники планируют судиться с Нацполицией

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. На трассе "Одесса - Рени", в пгт Хлебодарское, два автомобиля сбили женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина погибла. Трагедия произошла на глазах 19-летней дочери погибшей. Об этом УНН сообщили родственники погибшей.

Так, происшествие случилось вечером 17 ноября.

"Она (погибшая - ред.) переходила по пешеходному переходу трассу "Одесса – Рени", и ее сбил автомобиль Fiat. После него ее сбило другое авто – Volvo", – сообщили родственники.

По их словам, старший летенант, прибывший на место происшествия, отпустил водителя Volvo. А потом она вернулась на место ДТП "с помытым авто".

"В метариалах дела она (водитель Volvo - ред.) не фигурирует в качестве обвиняемой или подозреваемой. В отношении нее не ведется никаких следственных действий... Мы направили адвокатский запрос. После получения детальной информации по экипажам полиции, принимавших участие в следственных действиях, планируем подавать иск против Нацполиции", – заявили родственники погибшей.

Как сообщила пресс-служба Киевского райсуда Одессы, 20 ноября суд избрал водителю Fiat меру пресечения.

"Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Кроме того, как сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, автомобили, которые были участниками ДТП, были помещены на штрафплощадку для проведения дальнейшей автотехнической экспертизы.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", – отметили в полиции.

Родственники погибшей заявили, что намерены перекрывать трассу "Одесса – Рени" ежедневно в 18:00.

"Это будет бессрочная акция. Будем требовать, во-первых, привлечь к ответственности старшего лейтенанта, который допустил то, что водитель Volvo скрылся с места происшествия и получил возможность удалить улики ее преступления. Во-вторых, чтобы водителя Volvo привлекли к делу в качестве подозреваемой и избрали меру пресечения. Проводить акцию будут участники АТО. Перекрывать дорогу будут, пока требования не будут удовлетворены", – отметили родственники.

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Напомним, в Киеве автобус переехал мужчину, который после драки с неизвестным остался лежать на дороге.

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