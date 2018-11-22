Два авто на смерть збили жінку: родичі планують позиватися проти Нацполіції

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На трасі "Одеса – Рені", у смт Хлібодарське, два автомобілі збили жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті ДТП жінка загинула. Трагедія сталася на очах 19-річної доньки загиблої. Про це УНН повідомили родичі загиблої.

Так, подія сталася ввечері 17 листопада.

"Вона (загибла – ред.) переходила по пішохідному переходу трасу "Одеса – Рені", і її збив автомобіль Fiat. Після нього її збило інше авто – Volvo", – повідомили родичі.

За їх словами, старший летенант, який прибув на місце пригоди, відпустив водійку Volvo. А згодом вона повернулася на місце ДТП "з помитим авто".

"У метаріалах справи вона (водійка Volvo – ред.) не фігурує як обвинувачена чи підозрювана. Стосовно неї не ведеться ніяких слідчих дій... Ми направили адвокатський запит. Після отримання детальної інформації по екіпажах поліції, які брали участь у слідчих діях, плануємо подавати позов проти Нацполіції", – заявили родичі загиблої.

Як повідомила прес-служба Київського райсуду Одеси, 20 листопада суд обрав водію Fiat запобіжний захід.

"Розглянувши клопотання, суд обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави", – йдеться в повідомленні прес-служби.

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Крім того, як повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області, автомобілі, які були учасниками ДТП, були поміщені на штрафмайданчик для проведення подальшої автотехнічної експертизи.

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство", – зазначили у поліції.

Родичі загиблої заявили, що мають намір перекривати трасу "Одеса – Рені" щодня о 18:00.

"Це буде безстрокова акція. Вимагатимемо, по-перше, притягнути до відповідальності старшого лейтенанта, який допустив те, що водій Volvo втекла з місця пригоди та отримав можливість видалити докази її злочину. По-друге, щоб водія Volvo притягнули до справи у якості підозрюваної й обрали запобіжний захід. Проводитимуть акцію учасники АТО. Перекривати дорогу будуть, поки вимоги не будуть задоволені", – зазначили родичі.

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Нагадаємо, у Києві автобус переїхав чоловіка, який після бійки з невідомим залишився лежати на дорозі.

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