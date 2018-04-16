Дуров прокомментировал начало блокировки Telegram

Дуров ожидает, что в текущей ситуации часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США мессенджеры WhatsApp и Facebook, в связи с чем, по мнению Дурова, национальная безопасность России снизится.

"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно…. Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", — написал он.

В свою очередь эксперты с кибербезопасности утверждают, что пока Telegram заблокировали не все операторы связи.

В Кремле призывают "не играть в прятки и догонялки" в связи с блокировкой мессенджера Telegram. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как сообщал УНН, Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.



Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования.



Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".



Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.