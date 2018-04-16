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Дуров прокоментував початок блокування Telegram

Дуров прокоментував початок блокування Telegram

Київ • УНН

 • 16764 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Telegram продовжить відстоювати право росіян на таємницю листування. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву творця і власника месенджера Павла Дурова, яке передає РІА Новини.

Дуров очікує, що в поточній ситуації частина особистих даних росіян перейде в контрольовані з США месенджери WhatsApp і Facebook, в зв'язку з чим, на думку Дурова, національна безпека Росії знизиться.

"Сьогодні вранці влади Росії почали блокувати Telegram, тому на деяких операторах зв'язку сервіс може працювати нестабільно .... Ми вважаємо рішення про блокування антиконституційним і продовжимо відстоювати право на таємницю листування росіян", - написав він.

У свою чергу експерти з кібербезпеки стверджують, що поки Telegram заблокували не всі оператори зв'язку.

У Кремлі закликають "не грати в хованки" в зв'язку з блокуванням месенджера Telegram. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Як повідомляв УНН, Роскомнагляд передав російським провайдерам адреси Telegram для блокування.

Таганський суд в п'ятницю задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії. Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".

Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.

Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.

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