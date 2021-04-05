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Мнение запорожцев о национализации АО “Мотор Сич”: “Украине двигатели не нужны, Америке — тоже”

Мнение запорожцев о национализации АО “Мотор Сич”: “Украине двигатели не нужны, Америке — тоже”

Киев  •  УНН

 • 26994 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Журналисты решили опросить жителей Запорожья, как они оценивают действия власти и скажется ли решение СНБО на экономике страны, судьбе предприятия и каждом из них. Как показал срез общественного мнения запорожцев, люди не в курсе деталей ситуации вокруг предприятия, однако прекрасно понимают, что с учетом общей ситуации в запорожской промышленности решение СНБО и указ Зеленского относительно национализации “Мотор Сичи” не принесут ничего хорошего, передает УНН.

“Ситуация с „Мотор Сичью“ плохая: заказов нет, а кому-то выгодно — или Западу, или Америке, чтобы наш завод не работал. Жаль, ведь у нас могла бы быть самая качественная и самая дешевая продукция”, — считают местные жители.

При этом опрошенные запорожцы прекрасно понимают, что для успешного развития любого бизнеса, в том числе и в такой сложной сфере, как авиационное двигателестроение, прежде всего нужны рынки сбыта, которых, к сожалению, Украина сегодня не имеет.

“Любую продукцию должен кто-то покупать. Особенно авиадвигатели! Если мы не найдем тех, кто будет покупать, тогда зачем работать? Это очень сложный вопрос”, — говорит еще один респондент.

И точно так же в Запорожье сознают, что технологически предприятие уже серьезно отстало от конкурентов.

“Поздно пить Боржоми, как говорится. Все уже развалено. Восстановить предприятие поможет приход нормальных инженеров, чтобы они могли разрабатывать новые современные двигатели, а не моторы, которым по 40 лет. В Европе и Америке наши двигатели не нужны. Сегодня в Украине нет новых разработок, а торговать телегой, когда весь мир ездит на автомобилях, совершенно бессмысленно”, — сказал журналистам один экс-сотрудников завода.

По мнению респондентов видеоопроса, рынки сбыта для продукции “Мотор Сичи” могли бы открыть китайские инвесторы, по отношению к которым украинская власть ввела санкции.

“Отношение с китайцами — отдельный разговор. На мой взгляд с Китаем нельзя ссориться. А если в результате санкций с предприятия уйдут китайцы, то не будет и двигателей. Украине двигатели не нужны, Америке — тоже”, — считает еще один собеседник. С которым солидарен еще один его земляк: “Китайцам я бы не был против продать „Мотор“, потому что нация очень положительная, трудолюбивая. Видите, какой скачок сделали? Скоро Китай будет первой супердержавой в мире.”

Большинство опрошенных запорожцев едины во мнении, что государство — не лучший хозяин, особенно такое, как наше. Относительно дальнейшей судьбы “Мотор Сичи” после национализации завода жители города не питают оптимистических надежд.

“Обычно частник более квалифицированно развивает производство. Он более заинтересован в прибыли нежели государство. У нас своеобразная страна. По моему мнению, Украина не является самостоятельным государством и заглядывает в рот гегемонам.”, — говорит потомственный металлург. Ему вторят и другие респонденты видеоопроса. “У нас правительства нет, так как оно ничего не делает для страны. Наше правительство конфликтует с Китаем, отчего только хуже становится для народа, для нас — но не для них!” — убеждены в Запорожье.

Поэтому, как подчеркнул один из респондентов: “Национализация „Мотор Сичи“ это очень плохо. По той простой причине, что в государстве не работает ни одно государственное предприятие. Национализируют, а кто дальше будет управлять — те, которые все запорожские заводы разрушили? А ведь после национализации еще надо выплатить собственникам компенсации. Кто будет платить — мы?” — такие вопросы задали журналистам и украинской власти запорожцы.

11 марта 2021 года СНБО принял решение национализировать АО “Мотор Сич”. 20 марта Шевченковский районный суд арестовал имущество и 100% акция предприятия, передав их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Решение подтвердил своим соответствующим указом президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, официальный Пекин выразил недовольство санкциями, которые СНБО Украины вслед за США ввело против компаний китайского холдинга Xinwei Group, которые приобрели контрольный пакет АО “Мотор Сич”. 1 февраля 2021 года, в ходе пресс-конференции, официальный спикер МИД КНР Ван Вэньбин заявил: “Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов”.

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