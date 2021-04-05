Думка запорожців про націоналізацію АТ "Мотор Січ": "Україні двигуни не потрібні, Америці - теж"

"Ситуація з "Мотор Січчю" погана: замовлень немає, а комусь вигідно - або Заходу, або Америці, щоб наш завод не працював. Шкода, адже у нас могла б бути найякісніша і найдешевша продукція", - вважають місцеві жителі.

При цьому опитані запорожці прекрасно розуміють, що для успішного розвитку будь-якого бізнесу, в тому числі і в такій складній сфері, як авіаційне двигунобудування, перш за все потрібні ринки збуту, яких, на жаль, Україна сьогодні не має.

"Будь-яку продукцію повинен хтось купувати. Особливо авіадвигуни! Якщо ми не знайдемо тих, хто буде купувати, тоді навіщо працювати? Це дуже складне питання", - говорить ще один респондент.

І точно так само у Запоріжжі усвідомлюють, що технологічно підприємство вже серйозно відстало від конкурентів.

"Пізно пити Боржомі, як то кажуть. Все вже розвалено. Відновити підприємство допоможе прихід нормальних інженерів, щоб вони могли розробляти нові сучасні двигуни, а не мотори, яким по 40 років. В Європі та Америці наші двигуни не потрібні. Сьогодні в Україні немає нових розробок, а торгувати возом, коли весь світ їздить на автомобілях, абсолютно безглуздо", - сказав журналістам один з ексспівробітників заводу.

На думку респондентів відеоопитування, ринки збуту для продукції "Мотор Січі" могли б відкрити китайські інвестори, по відношенню до яких українська влада ввела санкції.

"Відносини з китайцями - окрема розмова. На мій погляд з Китаєм не можна сваритися. А якщо в результаті санкцій з підприємства підуть китайці, то не буде і двигунів. Україні двигуни не потрібні, Америці - теж", - вважає ще один співрозмовник. З яким солідарний ще один його земляк: "Китайцям я б не був проти продати "Мотор", тому що нація дуже позитивна, працьовита. Бачите, який стрибок зробили? Скоро Китай буде першою супердержавою у світі".

Більшість опитаних запорожців єдині в думці, що держава - не найкращий господар, особливо така, як наша. Щодо подальшої долі "Мотор Січі" після націоналізації заводу жителі міста не мають оптимістичних надій.

"Зазвичай приватник більш кваліфіковано розвиває виробництво. Він більш зацікавлений у прибутку ніж держава. У нас своєрідна країна. На мою думку, Україна не є самостійною державою і заглядає в рот гегемонам", - говорить потомственний металург. Йому вторять й інші респонденти відеоопитування. "У нас уряду немає, так як вын нічого не робить для країни. Наш уряд конфліктує з Китаєм, тому тільки гірше стає для народу, для нас - але не для них!" - переконані в Запоріжжі.

Тому, як підкреслив один з респондентів: "Націоналізація "Мотор Січі" це дуже погано. З тієї простої причини, що в державі не працює жодне державне підприємство. Націоналізують, а хто далі буде керувати - ті, які всі запорізькі заводи зруйнували? А адже після націоналізації ще треба виплатити власникам компенсації. Хто буде платити - ми?" - такі питання поставили журналістам і українській влаі запорожці.

11 березня 2021 року РНБО ухвалила рішення націоналізувати АТ "Мотор Січ". 20 березня Шевченківський районний суд заарештував майно і 100% акцій підприємства, передавши їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Рішення підтвердив своїм відповідним указом президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, офіційний Пекін висловив невдоволення санкціями, які РНБО України слідом за США ввело проти компаній китайського холдингу Xinwei Group, які придбали контрольний пакет АТ "Мотор Січ". 1 лютого 2021 року, під час прес-конференції, офіційний речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив: "Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій іноземних урядів щодо китайських підприємств. У той же час ми просимо китайські підприємства дотримуватися законів при веденні бізнесу за кордоном. Сподіваємося, що українська сторона буде захищати законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів".